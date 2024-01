«Läks paremini kui ma arvasin! Me saime sellise lapse, kes ei ole väga keeruline. Just õpetasime ta enda tuppa magama, mis polnud kerge alguses,» rääkis Stefan enda 1-aastasest tütrest Mayast .

Raadioeetris uuris saatejuht Maris Kõrvits, kas ruumi on teiselegi beebile. «Peab vaatama, kuidas me koos plaanime,» sõnas Stefan, lisades, et muidugi mõtlevad sellele, et võiks olla rohkem kui üks laps.