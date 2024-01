Lõuna-Aafrikas asuv heategevuslik organisatsioon African Parks, mille juhatusse kuulub prints Harry, on mattunud ahistamise ja vägistamise süüdistuste alla. Väidetavalt on organisatsiooni heaks töötavad keskkonnakaitsjad pannud toime võikaid tegusid põliselanike vastu ning prints olevat sellest teadlik juba möödunud aastast saadik.

Briti meediaväljaanne Daily Mail avaldas lõppenud nädalavahetusel põrutava loo Aafrika heategevuslikust organisatsioonist, mille keskkonnakaitsjad on väidetavalt aastaid ahistanud Kongo põliselanikke, vahendab Survival International , Londonis asuv inimõiguste organisatsioon, mille eesmärk on kaitsta põliselanike õigusi.

Kongo põliselanikud, keda kutsutakse bakadeks, on kütid-korilased, kes elavad Odzala-Kokoua rahvuspargi läheduses ja leiavad kõik eluks vajaliku sealsest vihmametsast. Kuid rahvuspargis töötavad kaitsjad on väidetavalt keelanud põliselanikel vihmametsa sisenemise ja on teinud seda vägivaldsel moel, vahendab People.