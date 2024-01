KLÕPSUD ⟩ Liis Lemsalu murdis pärast avameelset intervjuud instavaikuse

«Hallo, kas sa kuuled mind?» küsib lauljatar Liis Lemsalu oma värske Instagrami postituse pealkirjas. Postitusele on Lemsalu lisanud kolm fotot, neist kahel on lauljatar ise, säravas kostüümis, mis sobiks ideaalselt lavale.

Kommentaarid postituse all, mis on esimene piltpostitus Lemsalu Instagrami kontol pärast avameelset «Pealtnägija» intervjuud, on väga positiivsed. Paljud jätsid kommentaariks tule emotikone, viidates, et Lemsalu näeb fotodel väga kuum välja.

«See look sobib sulle valatult,» kiitis keegi lauljatari riietust!

«Liis oma maine ajastul,» kommenteeris keegi inglise keeles. «Maine ajastu» ehk «reputation era» on väljend, millega viidatakse Taylor Swifti albumile, mida peetakse lauljatari parimaks. Teisalt on see släng, mida kasutatakse ühismeedias, viidates sellele, et keegi on välja andmas albumit tumedate, tõsiste lugudega, vahendab Urban Dictionary.

«Jah, ära sa märgi,» vastas Lemsalu kommentaarile.

Kuigi see on esimene postitus Lemsalu Instagrami kontol pärast kõmulist intervjuud, on lauljatar eelnevalt jaganud hetki oma argipäevast Instagrami lugudes. Näiteks jagas ta seal fotot oma pojast ja kirjutas: «Ebareaalne, kui palju saab üht väikest inimest armastada.»