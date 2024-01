FOTOD ⟩ Tapjakirjanik kohtu ees: süüdi ei tunnista, kindlasti mitte!

Tartu maakohtus istus täna kohtupinki juba varasemalt tapmise eest karistatud Urmas Tilga. Kohtu all on ka teine mees, Tõnu Kuudeberg, kelle elukaaslane nende ühisest kodust surnuna leiti. Surmavate vigastuste põhjustamises süüdistatakse Urmas Tilgat, kes on varasemalt tuntust kogunud krimikirjanikuna. «Süüdistuses on nii palju valet sees,» ütleb Tilga.