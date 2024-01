LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks käivad kiirabitöötajad kodus ametiautoga?

«Sooviks teada, et mis toimub Tallinna kiirabis, et töötajad käivad kodus ametiautoga?» küsib Nõmmel elav lugeja, kes enda maja läheduses pidevalt kiirabis töötava naabri tööautot näeb ja sellest toimetusele ka pildi saatis.

«Pildil olevat autot kasutab kiirabi välijuht,» ütleb Taavet Reimers ja lisab, et välijuhi ööpäevane tööaeg on jagatud kaheks.

Reimers ütleb, et koduvalve on töölepingu seaduse mõistes valveaeg ja tööandja maksab töötajale seaduses nõutud tasu. «Juhul kui valevajal on välijuhi sekkumist vajav sündmus, siis reageerib välijuht esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kümne minuti jooksul. Reageerimise tagamiseks on välijuhil valveajal olemas tööriietus ja vajalikud töövahendid, mille hulka kuulub ka juhtimissõiduk, mistõttu auto tema kodu ees seisabki.