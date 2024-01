KLÕPS ⟩ Sünnipäeva tähistanud Marju Karin sai priimabaleriin Age Oksalt hinnalise kingituse

«Esibaleriinid Dagmar Rang-Saal ja Age Oks ütlesid, et tulevad korra läbi… mõtlesin, et võib-olla saan ikka balletikooli. Ja andsid kingituse,» kirjutab Marju Karin enda sotsiaalmeedias. «Minule, kes lapsepõlves oli veendunud, kas saan hambaarstiks või balleriiniks. Nagu näha, pole minust kumbagi saanud. Aga nüüd on mul need imelised balletisussid, mis leidsid koha Kristjan Järvi dirigendikepi kõrval,» nendib Marju.