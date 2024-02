«SEE ON MEIE RAHA!» ⟩ Põlvasse kerkib neljas vallamaja, avaliku varjumiskohana märgistatud lasketiir laguneb

Põlvalasi pahandab vallavolikogu otsus, millega anti roheline tuli uue vallamaja ehitamisele. Kohalikud ei mõista, miks on majanduslikult raskel ajal prioriteediks uus vallamaja, kui vallal on juba kolm hoonet. Samas on ajalooline spordihoone ja lasketiir väga nukras seisus. «Lasketiirul on avaliku varjumiskoha sildid, kuid hoone ise kohutavas olukorras,» ütleb Põlva spordimees Ilmar Tagel.