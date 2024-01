Laste hooldusõigusest ilma jäänud kolme poja ema: mõtlesin, kas see tõesti ongi nii või ma näen halba und

«See on väga valus, sa oled üheksa kuud seda last kandnud, näinud tema kasvamist ja arenemist... Emaks saada, on kõige kõige parem kogemus meie elus, mis saab olla,» tõdes kolm last ilmale toonu Moonika «Kuuuurija» saates.

Ehkki valla sotsiaaltöötajad ja lastekaitse amentnikud tegid Moonikale mitmeid märkusi, et nendeni on jõudnud ridamisi kaebusi, siis naise sõnul ei suuda ta aga leppida sellega, et üks tema lastest elab täna lastekodus. «Lapsed, kes on jäetud hooletusse, tuleb reageerida, aga lapsed, kellel on kodu olemas, ema olemas, lähedased, sugulased... Siis see ei ole normaalne,» nendib ta, leides, et ametnike ja kohtu põhjendused ei olnud piisavad, et laste hooldusõigus peatada.