TÄNA «KUUUURIJAS» ⟩ Põlvast pärit mees sattus oma sünnipäeval politseivägivalla ohvriks: tundsin, et ei saa enam hingata

Täna õhtul kell 20.30 võtab Kanal 2 saates «Kuuuurija» sõna Põlvast pärit Meelis, kes jagab vaatajatega oma valusat kogemust möödunud aasta novembris toimunud politseivägivallast. «Ma tundsin, et ei suuda enam hingata,» räägib mees, kes pärast rünnakut otse oma sünnipäevapeolt haiglasse sattus. Meelis väidab, et tema vigastused pole siiani täielikult paranenud, mis on omakorda piiranud tema töövõimet.