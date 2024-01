17 000 EUROT KUUS ⟩ Raske haigusega võitlev Maarja läks kalli ravimi nimel tervisekassaga kohtusse

«Mõjutab minul kõige rohkem hingamist, kopsude tööd, veidi ka maksa tööd, aga minul ongi põhiline mure see, et keha toodab nii sitket lima, mis enamasti kopsutööd pärsib. Kopsud on sitket röga täis,» kirjeldas Maarja Teder oma haigust esmaspäeval eetris olnud Kanal 2 saates «Telehommik».