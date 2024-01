Supermodell Gisele Bündcheni tabas valus kaotus

Brasiilia meediaväljaanne GZH vahendab, et kohaliku haiglasse vähiravile tulnud Vania Nonnenmacher, supermodell Gisele Bündcheni ema, suri 28. jaanuaril. Nonnenmacher oli 75-aastane, vahendab Page Six .

Nonnenmacheril oli lisaks 43-aastasele Bündchenile veel viis tütart, kellest üks on supermodelli kaksikõde. Just koos oma kaksikõega läks Bündchen 1993. aastal nende ema palvel modellikursusele. Nonnenmacher lootis, et see annab tütardele enesekindlust ning parandab nende rühti.