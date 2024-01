ELU25 ⟩ Minu okupeeritud Herson. Raul Oreškini intervjuu Viktoria Berezinaga.

Enda jaoks olen saanud õppetunni, et mida rohkem ma sõjast ja oma kogemustest räägin, seda lihtsamaks see läheb. Kirjutamise ajal said kirjad minu jaoks isiklikuks psühhoteraapiaks ja sisemiseks tugipunktiks. Nüüd on need meeldetuletuseks, et vaatamata oludele tuleb edasi elada ja luua. Maailmas on palju halba, palju julmust ja muresid, aga kurjal ei tohi lasta vaimu murda. Peab endale meelde tuletama, kes sa oled ja miks sa siin oled! Usun, et me tuleme siia maailma selleks, et elada, üksteist aidata, üksteisele kasu tuua. Ütlesin endale, et kui sul on midagi öelda, siis ära ole vait, ära lase valul ja agressoril end murda. Meie kätes on anda maailmale teada, mida inimesed olid sunnitud sõja ajal tundma. Sellest võimalusest sai meie tervendav jõud. Peale pimedat ööd, saabub alati hommik! Loodan, et ärkame varsti ja näeme päikest akna taga.