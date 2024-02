Ma olen televisioonis töötanud juba 15 aastat, mind on alati lummanud tõestisündinud krimilood ja olen alati olnud huvitatud psühholoogiast nende lugude taga, et miks on inimesed kuritegusid toime pannud. Seetõttu alustasingi televisioonis sellega, et rääkisin kuritegude psühholoogilisest aspektidest, ja teleesinemistega.