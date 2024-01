Näitlejanna Ursula Ratasepp-Oja saab neljandat korda emaks

Ursula Ratasepp-Oja (41) ja tema abikaasa Kaarel Oja (38) kolm last saavad endale peagi väikse õe või venna. Õhtuleht kirjutab, et näitlejanna jäi beebikõhuga silma dokumentaalfilmi «Vara küps» esilinastusel, kus Oja avaldas, et laps sünnib kevade lõpus või suve alguses.