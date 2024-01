FOTO ⟩ Tallinna tänavatel nähti taas suveriietes meest

Eestis elavaid välismaalasi koondavas Facebooki grupis «Expats in Tallinn/Estonia» jagatakse fotot, kus on näha suveriietes meest, kes teed ületab. Hoolimata sellest, et Tallinnas oli pühapäeval vaid paar kraadi sooja, kandis mees vaevalt põlvedeni ulatuvaid pükse ja T-särki. Jopedes, sallides ja mütsides kõrvaltvaatajatele jääb mulje, et mehel on koguni soe, kuigi ta ilmakohaselt riides ei ole.