Eesti Laulu saatejuht Tõnis Niinemets alustas möödunud nädala «Eesti Laulu» poolfinaali ühiskonnakriitilise naljaga õpetajate streigi ja palgatõusuks puuduva raha kohta, mis televaatajad aga marru ajas. «Ma tegelikult proovin seda reguleerida, et kui palju mind on. Ma ütlen töid ära, sest mul on tunne, et mul on endast juba süda paha,» tõdeb Niinemets ETV saates «Hommik Anuga».