«Kas ma teeksin seda nüüd? Ilmselt mitte.» Kim Kardashian kahetseb lapsevanemana tehtud vigu

43-aastane tõsielustaar Kim Kardashian tunnistas kahetsust, et lasi oma esimesel tütrel Northil kanda viieaastaselt punast huulepulka. «Vaatan tagasi ja on aegu, kus lasin tütrel jõulude ajal punast huulepulka kanda. Kas ma laseksin seda teha ka nüüd? Ilmselt mitte.»

Nelja lapse ema pidas silmas 2018. aastat, kui ta osales pere iga-aastasel jõulupeol koos tolleaegse abikaasa Kanye Westi ja nende kolme lapse, Northi, Sainti ja Chicagoga. Nende neljas laps Psalm polnud siis veel sündinud.

Kui Kim jagas sündmusest fotosid, torkasid kohe silma tänaseks kümneaastase Northi erkpunased huuled. Loomulikult sai Kim toona ka kõvasti kriitikat. Siis väitis Kim enda kaitseks, et laps ise valis selle.

Inimene, kellel on kahtlemata hea meel kuulda Kimi kahetsust Northiga, on Kanye, kes juba 2019. aastal paljastas, et keelas oma tütrel meigi kandmise kuni teismeliseks saamiseni. Kim on otsutanud, et noorimal tütrel Chicagol on nüüd tugevamad piirangud peal, kui seda oli tema vanemal õel Northil.

«North üritab ka praegu meiki teha, kuid ta on tugevas pinges, sest teab, et isale ei meeldi,» rääkis Kim ning lisas, et sellepärast on neil kodus ka kõvasti vaidlusi olnud. «Ma arvan, et ta ei ole veel sealmaal, kus ta läheb Sephorasse asju proovima. Olime eile õhtul meigiosakonnas ja ta katsetas midagi, kuid kiiresti katkestas selle.»

Siiski on Kim enda sõnul väga õnnelik, et tütred saavad kodus igal ajal tema meigiasjadega katsetada. «Nad saavad kasutada kõike, mis mul sahtlites on. Ma arvan, et see on lõbus mäng nende jaoks,» lisas staar.

Kimi sõnul on Northi eksperimenteerimine meigiga end igati ära tasunud, sest tüdruk on eriefektide meigis äärmiselt osav. Ka North on varem avaldanud, et näeb end tulevikus kunstnikuna.