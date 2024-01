Soome idapiiril tegutsev kaupmees kaalub äri kolimist Venemaale

View this post on Instagram

Soome väljaanne Iltalehti kirjutab, et riigi idapiiril tegutseva Laplandia Marketi omanik on Soome ja Venemaa vahel toimunust nördinud, sest see on mõjutanud tema sissetulekuid. «Pärast piiri sulgemist on transpordikulud tunduvalt kasvanud,» pahandab ärimees.