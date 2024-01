Marju Karinile tehti sünnipäeva puhul eriline žest: ma olen äärmiselt õnnelik!

Laupäeval tähistab 47. sünnipäeva Eesti ilusüstide kuninganna Marju Karin. Sünnipäeva puhul kutsus ta lähedasi üles tegema miskit head. «Selle asemel, et mulle palju õnne sünnipäevaks kirjutada, ma ju tahan ka ise alati nimeliselt tänuga vastata – palun minu akut säästa, kes tõesti on veendunud, et ma vääriks õnnitlust, kutsun pigem üles tegema annetuse Loomapäästegurpile.»