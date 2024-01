«Kas see tänane lärm ära ka lõppeb või kestab kuu lõpuni?» kirjutatakse Facebookis Tartu inimesi koondavas grupis « Märgatud Tartus » veidi pärast keskööd. «Kuradi pasunapuhujad ja trummikolkimine! Kurat, kolm tundi üritan magama jääda!»

Hiljem kirjutab pahane tartlane, et on üritanud juba viis tundi magama jääda ja söönud sisse kaks tabletti unerohtu. «Toonud siis vähemalt Metallica tagasi Tartusse, oleks nõus 24/7 kuulama,» viitab ta Eesti Rahva Muuseumi juures mõni aasta tagasi toimunud Metallica kontserdile. Reede õhtul toimus metal-kontserdi asemel ERMi juures aga kultuuripealinna avapeo järelpidu, kus vabas õhus astus peaesinejana lavale legendaarne Briti DJ SIGMA.

Keskööl pahandanud tartlane polnud aga sugugi ainus, juba kell seitse õhtul kurdeti grupis «Märgatud Tartus» müra üle. «Mis kõva lärm see linnapeal käib? Üritan õkva magama jääda, aga kohe üldse ei saa. Aknad on ka kinni, aga ikka kostab tuppa.» Ka temale vastasid kommenteerijad üht: linna on vallutanud kultuuripealinna avamine!