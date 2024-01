VIDEO ⟩ Katrin Lust kultuuripealinna avapeolt: uhkele peole koguneb tuhandeid inimesi, ummikud vallutasid Tartu juba päeval!

Reede õhtul toimub Tartus Kaarsilla ja Rahu silla vahel Euroopa kultuuripealinna suur avapidu ehk kontsertlavastus «Kõik on kokku üks!». Kohapeal viibiv Elu24 peatoimetaja Katrin Lust ütleb, et inimestele jagatakse tasuta kaneelirulle ja rahvast on kohale tulnud suisa nii palju, et mobiilside on seetõttu aeglasem.