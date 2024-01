MIKS NII? ⟩ Rumeenia jääb tänavusest Eurovisiooni lauluvõistlusest eemale

Kui veel detsembris teatas Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU), et tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusest võtab osa 37 riiki, siis nüüd kirjutab eurovision.ee , et Rumeenia siiski võistlustulle ei astu.

Täna pidas Televiziunea Română (TVR) direktorite nõukogu koosoleku, et arutada ja kinnitada Eurovisioonil osalemise eelarve. Kuna see lükati tagasi, siis Rumeenia tänavusel lauluvõistlusel ei osale.

Rumeenia debüüt Eurovisioonil toimus 1994. aastal ja sellest ajast alates on riik osalenud lauluvõistlusel 23 korda. Nendest 14 korral on jõutud ka suurde finaali.

Kõrgeim koht on kolmas, mis pälviti 2005. aastal looga «Let Me Try» ja 2010. aastal looga «Playing With Fire». Nõrgim tulemus tehti mullu, kui Rumeenia lõpetas poolfinaalis null punktiga.