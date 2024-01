ANKEET ⟩ Saa tuttavaks uue suhtesarja «Vallalised lembelaeval»​​ ülikuumade osalistega

Sarja jooksul külastavad vallalised erinevaid sihtkohti, sealhulgas Barcelonat, Roomat ja Santorinit. Igas paigas osalevad nad väljakutsetes, mis panevad proovile nende kokkusobivuse ja ühise keemia. Sarja lõpus jääb alles vaid üks paar, kes võidab kopsaka auhinnaraha ja Princess Cruises’i poolt luksusreisi.

Saadet juhivad tunnustatud näitlejad Jerry O'Connell ja Rebecca Romijn. Lisaks saatejuhtidele aitavad sarjas kaasa ka laeva kapten, baarmen ja kruiisidirektor, kes on vallaliste jaoks olemas, et toetada neid nende armastuseotsingul. Meeskonnaliikmed pakuvad nõu ja tuge ning aitavad neil luua ühendusi teiste osalejatega.

Vaata treilerit!

Paolo Arrigo

Kapten

Vanus: 46

Koduriik: Itaalia

Kapten on näinud kõike, mida armastuseotsingud pakkuda võivad. Ta on valmis andma endast kõik, et vallalised jõuaksid oma unelmate sadamasse.

Ezra Freeman

Baarmen

Vanus: 26

Koduriik: USA

Baarmen on vallaliste jaoks sõber ja kaaslane. Ta on alati olemas, et kuulata nende muresid ja jagada nende rõõme. Ta aitab neil lõõgastuda ja nautida oma aega luksusliku laeva pardal.

Matt Mitcham

Kruiisidirektor

Vanus: 36

Koduriik: Kanada

Kruiisidirektor on tegevuste organisaator. Ta hoolitseb selle eest, et kõik sujuks ja et vallalistel oleks võimalikult meeldiv kogemus. Ta korraldab väljakutsed ja ürituseid, mis aitavad osalejatel üksteist paremini tundma õppida.

Nüüd aga peaosaliste juurde! Sarjas osaleb 12 vallalist, kel kõigil on oma ainulaadne lugu ja ootused armastusele. Saa nendega tuttavaks:

Alisa Shah

Vanus: 24

Kodulinn: San Diego

Brett De Laura

Vanus: 36

Kodulinn: Dana Point

Brooke White

Vanus: 34

Kodulinn: Los Angeles

Daniel Cooper

Vanus: 25

Kodulinn: Atlanta, Georgia

Emily Stone

Vanus: 24

Kodulinn: Colgate

Forrest Jones

Vanus: 30

Kodulinn: Houston

Jordan Malabanan

Vanus: 26

Kodulinn: Windsor

Marty Hassett

Vanus: 33

Kodulinn: Charlotte

Michael Gonzalez

Vanus: 35

Kodulinn: New York

Nathan Kroger

Vanus: 24

Kodulinn: Cincinnati

Nicole Wong

Vanus: 28

Kodulinn: Vancouver

Shea-Lynn Noyes

Vanus: 28

Kodulinn: Toronto

«Vallalised lembelaeval»​​ on põnev ja kaasahaarav tõsielusari, mis viib vaatajad kaasa Vahemere romantilistesse paikadesse. S

arja olustab Duo 4-s 30. jaanuaril kell 19.30 ning on edaspidi ekraanil argipäeviti samal ajal.