Rootsi meedia on viimasel ajal kirjutanud, kuidas saada hakkama eriolukordades, milleks on ka sõda. Sel nädalal tuletati meelde, et kriisiolukorras võib elektrikatkestus mõjutada ka veevarustust ja teha võimatuks tualetis vee laskmise. Sel juhul tuleks WC-poti sisse panna vastupidav kilekott, kuhu saab loomulikke vajadusi kergendada.