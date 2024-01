FOTO ⟩ Vaata, mis sõidukid parkisid elektriautodele mõeldud kohtadel Balti jaama turu parklas

«Elektriautod Eestis» grupis jagab oma tähelepanekut tallinlane, kellele hakkasid Balti jaama turu parklas elektriautodele mõeldud kohtade peal silma hooldusmasinad, mis seal parkima ei peaks. «See, et need roheliseks värvitud kohad võivad klientidele olla märguandeks, et tulge meile, võib viimastel tekitada tunde, et neid ka tegelikult oodatakse sinna,» kirjutab mees ning jagab fotot. Talle jääb arusaamatuks see, et kui kohad on mõeldud elektriautode jaoks, siis miks on need hõivanud hoopis teised sõidukid.