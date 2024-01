VIDEO ⟩ Tartu2024 avatseremooniale järgnevas rongkäigus juhatab teed reisiv siil

«Tegelikult on tegu täiesti tavalise B-kategooria kaubikuga, mille ümber ehitati metallist eriskummaline skelett. Siilile kinnitati kereplaadid ning LED-valgustusega okkad, mis tekitavad mõnusa peomeeleolu,» rääkis rongkäigu korraldaja, Tartu 2024 produtsent Kaimo Kukk . Sõiduki meisterdamiseks siiliks kulus kaks päeva.

Veidra välimusega auto on käinud isegi Burning Mani nimelisel festivalil USAs ja Love Parade'il Berliinis.

«Kuna tegu on eriti laia ja eriskummalise sõidukiga, siis päris liikluses siiliga ringi rallida siiski ei tohi ning see vajab liikumiseks eskorti,» märkis Kukk ja lisas, et seetõttu võtab rongkäigust osa ka turvameeskond ja politsei, kes reguleerib liiklust.