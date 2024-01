Sanna Marin enda peoskandaalist: oleme näinud teisi poliitikuid tantsimas, laulmas ja joomas

Elu24 vahendas 2022. aasta augustis, et toona Soome peaministrina ametis olnud Sanna Marin saab kriitikutelt sugeda, kuna ta tegeleb nende sõnul rohkem pidutsemise kui riigi juhtimisega.

Kriitikutele andis tol hetkel hoogu ühismeediasse lekkinud videoklipp, kus Marin koos sõpradega pidutseb. Marin avaldas hiljem, et oli filmimisest teadlik, kuid uskus, et videod jäävad privaatseks. Ühes lekkinud videos jäi paljudele mulje, et Marin, kes oli toona veel abielus Markus Räikköneniga, sai tantsupõrandal oma sõpra, lauljalt Olavi Uusivirta musi.