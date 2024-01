Riigikogu liige ja kolme lapse ema Luisa Rõivas oli neljapäeval raadio Retro FM hommikuprogrammi külaline ning jutuks tuli, nagu viimastel nädalatel ikka, vabariigi aastapäev ja selle tähtsaim üritus, presidendi vastuvõtt.

«Kuidas sina sellesse suhtud, on kleit valmis või on pool kleiti valmis?» küsis hommikuprogrammi saatejuht Maris Kõrvits saatekülaliselt.

«Ei ole tervet ega poolt valmis,» avaldas Rõivas ja lisas: «Tegelikult on kurb, et Eesti kõige tähtsamast päevast on saanud [...] kleidiparaad.»

«Ma ei ole ise seda kunagi nii võtnud, minu jaoks on see alati olnud väga ilus ja tähtis päev aastas, kus hommikul tuleb lippu heisata koos perega või Toompeal sellel hetkel, kui see on olnud töökohustustega seotud,» märkis Rõivas.

Kuigi tänavu jäid riigikogu liikmed kutsest ilma, siis Rõivas saab vastuvõtule ikkagi minna: «Kutse sai Taavi Rõivas muidugi koos abikaasaga ja me oleme kindlasti minemas.»

Saatejuhid imestasid, et Taavi Rõivas sai kutse, kuid Luisa Rõivas ise mitte. «Jah, Taavi Rõivas sai kutse koos abikaasaga ja ma loodan, et mina olen see abikaasa, kes on kutsutud.»

Tõsiasi, et Luisa Rõivas ise isiklikku kutset ei saanud, poliitikut ei morjenda. «Ma ei ole solvuja tüüp, arvan, et igal riigikogu liikmel on oma piirkonnas väga toredaid vabariigi vastuvõtte, kus osaleda saab, nii et midagi hullu sellest kindlasti ei juhtu.»

Teiste pettumust Luisa Rõivas osaliselt mõistab: «Eks see on ootuste juhtimine, võib-olla oleks pidanud neid ootuseid presidendi kantselei varem juhtima, et riigikogu liikmetel ei oleks need nii kõrged.»