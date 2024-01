PUTIN PÕLEGU PÕRGUS ⟩ Venelannad nõuavad valgerätiku protestiga oma mehi Ukraina sõjast koju

Naised käivitasid Venemaa juhtkonda kritiseeriva liikumise «Tee koju», mis seisab vastu Venemaa «igavesele mobilisatsioonile». Liikumise liikmed on kritiseerinud ka Putinit erakordselt otse ja muu hulgas soovinud talle «põrgus põlemist».

Avalikud meeleavaldused on Venemaal haruldased, eriti kui need on suunatud riigi autokraatliku režiimi vastu.