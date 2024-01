IMELINE HEATEGU ⟩ Pangakaardist ilma jäänud prouale abikäe ulatanud politseinik: mul oli vaba päev, aga see jäi nii südame peale

PPA talituse juht Taavi Kirss jagab platvormil X südantsoojendavat juhtumit, kus politseiametnik ulatas abi vajavale prouale käe.

«3778 teenistuslehelt loen, et 21.01 pöördus patrulli poole vanem proua, kelle pangakaardi võttis ära pangaautomaat. Tal pole raha ja süüa. Politseinik Kerly andis prouale 10 eurot, et proua saaks midagi süüa osta,» kirjutab Kirss ühismeedias, lisades, et prouast teatati ka sotsiaaltöötajale. «Nii äge on seda lugeda ikka, Kerly!»

Kerly, kellel on tööstaaži koos politseikooliga umbes 18 aasta, avaldas Elu24-le, et tol päeval sattus ta toidupoodi teise väljakutsega. Nimelt oli kaduma läinud 96-aastane naisterahvas, keda siis toidupoe turvakaamerate jäädvustatud kaadrite abil otsiti.

Nõnda sattus ta kokku vanaprouaga, kelle kaardi pangaautomaat ära võtnud oli. «Tuli välja, et tal ei ole lapsi ega lapselapsi, elab üksinda ja jäi nii südame peale see asi,» tunnistab Kerly. Politseinik küsis vanemalt proualt, kas tal kodus süüa on ja kuuldes, et peale tee, kohvi ja koorukese pole proual midagi, andis Kerly talle 10 eurot.