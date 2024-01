Kuna Marss ja Merkuur on samal ajal pingenurgas Chironiga, paistab, et tegemist tuleb ka haavatud egodega. Ometi annab see aeg lootust, et kui need tundlikud kohad päevavalgele tuua ning ennast samal ajal siiralt ja julgelt väljendada, võib tulemuseks olla midagi head – paremad suhted, selgemad sihid, värskem meel.