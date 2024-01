«Ootasin kaks nädalat, et vereproovile saada!» Tõrvalasi pahandab arsti juurde pääsemise keerukus

Tõrvalased avaldavad rahulolematust Tõrva tervisekeskuse uue korraldusega. «Üle mõistuse on mõelda, et selline asi nagu vereproov võib nii kaua aega võtta,» avaldab kolme lapse ema, kellel on plaanis perearsti vahetada. Teine ema sai pärast mitu päeva kestnud suhtlust oma lapsele vereprooviks aja jaanuari viimasele päevale. Nurinat on kuulda ka nii mõneltki teiselt, kelle sõnul tuli retsepte oodata koguni 15 päeva. Terviseagentuur OÜ selgitab, kuidas kõige kiiremini arstiga ühendust saada.