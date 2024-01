«Loodame, et jääb püsima!» Lahke tartlane jättis naabruskonna elanikele toreda kingituse

Kui üks Tartu elanik Karlova linnaosas jalutas ja lumelabidat nägi, arvas ta esmalt, et keegi on selle sinna unustanud. Lähemale jõudes selgus aga vahva tõde.

«Ma mõtlesin algul, et keegi on lumelabida tänavale unustanud... Aga hoopis üks lahe kodanikualgatus Karlovas!» kirjutas ta rõõmsalt avalikus Facebooki grupis ja jagas nähtust ka kahte fotot.

Fotode pealt on näha, et lumelabida külge on kleebitud informeeriv silt: «Olen kõigile kasutamiseks, nt ülekäigurajal. Nii on kõigil lihtsam liikuda.»