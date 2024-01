MART RAUDSAAR ⟩ Õpetajad võivad kukutada Kallase valitsuse

Lugemisest võib olla kasu, kuid sellel võivad olla ka ootamatud tagajärjed. Kuulavasti on keegi kinkinud peaminister Kaja Kallasele Margaret Thatcheri raamatu, mis on tekitanud Kallases vaimustust. Milline on raamatu täpsem mõju meile kõigile, selgub lähematel nädalatel ja kuudel.