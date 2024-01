VIDEO ⟩ Taani vanim ruunikiri leiti 2000-aastaselt noalt

Kaheksa sentimeetri pikkusel raudnoal on viis ruunikirjas märki, millest igaüks on 0,5 sentimeetri pikkune ja koosneb mitmest osast. Arvatakse, et noal olev sõna on «hirila», mis tähendab vanakandinaavia keeles «väike mõõk». Nad on 800 aastat vanemad kui isegi kuulsad Jüütimaa Jellingi ruunid, kirjutab Ancient Origins.