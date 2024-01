«Tere. Sooviksin töö kohta infot,» uurib sotsiaalmeedias ahvatlevat tööpakkumist näinud kodanik Facebooki Messengeris. «Avaldatavaid reklaame on üks kuni kaks päevas. Reklaamitavad tooted on mobiiltelefonid ja elektroonilised vidinad, neid tooteid reklaamitakse Facebooki turul. Avaldatava toote saadab teile juhtkond,» selgitab Facebooki Messengeri kaudu leht nimega Telepoint. «Kui klient võtab teiega toote asjus ühendust, peate andma meie Facebooki lehe lingi ja meili, et nad saaksid meiega mobiiltelefonis ühendust võtta.»