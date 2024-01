FOTOD ⟩ Toomas Uibo lahkunud isast: huumor oli temaga lõpuni ja loodetavasti ka sealpool Linnuteed

Täna, 24. jaanuaril, suri 81-aastaselt näitleja ja lavastaja Väino Uibo. «Istusin haiglavoodi kõrval ja hoidsin ta käest. Saime mõlemad aru, et need on ühed viimased hetked koos olla,» nendib Toomas Uibo ühismeediasse tehtud postituses, kus meenutab lahkunud isa.