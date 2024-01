Naine määris näonahale valgendavat kreemi, mis sisaldas naha pleegitusainet hüdrokinooni, et ravida hüperpigmentatsiooni ehk melasma laike põskedel. Kuid kreemi kasutamine muutis need piirkonnad sinakaspruuniks, nagu on näha juhtumiaruanne ajakirjas New England Journal of Medicine.