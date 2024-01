NAISTEKÄTŠ! ⟩ BSH tõmbas Malluka kapist luukere välja: pigem kirjutan ise, kui lasen BSH-l oma paljastustega möllata

Näib, et naistevaheline vägikaikavedu jätkub! Teisipäeva õhtul kirjutas blogija Mallukas ehk Mariann Treimann enda Instagramis, et Brigitte Susanne Hunt olevat tahtnud tema kapis oleva luukere paljastada. «Ega ma ei taha ennast kuidagi õigustada, aga ma pigem kirjutan ise, kui lasen BSH-l möllata oma paljastustega,» teatas Mallukas ühismeedias, viidates oma uuele blogipostitusele, kus tunnistab, et polnud endisele abikaasa Kardole täielikult truu.