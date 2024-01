TELETOP ⟩ «Saime pettumuse osaliseks...» Liis Lemsalu avameelne intervjuu naelutas teleekraanide ette tuhandeid silmapaare

«Ma pole kaks ja pool aastat isegi alkoholi joonud,» tõdes lauljatar Liis Lemsalu möödunud nädalal «Pealtnägija» saates. Avameelne intervjuu tõi teleekraanide ette tuhandeid inimesi, kes ootasid lauljatari selgitust levivatele kuulujuttudele. «Saatejuht, kes selle eetrisse lasi, ütles, et ega ta ei saa ka päris kindel olla, et see kõik oli tõsi,» tõdesid Kuku raadiosaate «Olukorrast ajakirjanduses» saatejuhid Rein Lang ja Väino Koorberg.