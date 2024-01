SUUNAMUUTJA ⟩ Soome idufirma uus toode plaanib vallutada turu: eesmärk on parandada juurdepääsu koera terviseandmetele

Noor ettevõtja Max Ahonen usub, et tema seade on turul ainulaadne ning aitab paljusid koeraomanikke.

Soome idufirma on turule tulemas innovaatilise koeraomanikele suunatud tootega. Toode ei ole veel turule jõudnud, kuid nõudlus seadme vastu on noormehe sõnul suur. «Keskendume sellele, et luua seade, mis aitaks koerte terviseprobleeme vara avastada, neid ennetada ja kontrollida,» räägib üks firma loojatest Max Ahonen.