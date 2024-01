VEENUS KALJUKITSES ⟩ Armuellu saabub doos pühendumist: head ja halvad ajad järgmisel kolmel nädalal

Kaljukitse märgis tekib aga suurem vajadus, et meie naudingud teeniksid mingit kõrgemat ambitsiooni, armusuhetel võiks olla mingisugune tulevikuperspektiiv. Sel ajal ollakse partnerite suhtes valivamad ning kaalutakse rohkem, kas ta tegelikult ikka vastab meie ootustele. Tõsi on ka see, et Kaljukits loob kõrged ootused ning eelistab traditsioonilisi väärtusi. Samas on Veenus Kaljukitses väga realistlik ja illusioone ei loo.