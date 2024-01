Viimased pool aastat on lauljatar Liis Lemsalu võidelnud pahatahtlike kuulujuttudega. Erinevad meediamajad on saanud hulganisti vihjeid, nagu oleks lauljatar sattunud raseduse ajal narkootiliste ainete üledoosi tõttu haiglasse. Konkreetseid asitõendeid aga ei laekunud, vaid kõik oli pelgalt spekulatsioon.

Möödunud nädala kolmapäeval andis kuulujuttude küüsi sattunud Lemsalu «Pealtnägijas» avameelse intervjuu, milles kuulujutud ümber lükkas. «Ise justkui midagi ei tee, aga minu ümber toimub tohutult suur kaos,» kirjeldas Lemsalu enda ümber toimuvat. «See, et keegi arvab, et ma teeks raseduse ajal midagi oma pojale, keda mina arvasin, et ei tulegi minuni, see on alatu...» lausus lauljatar läbi pisarate.