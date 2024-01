«Tahan, et ta surma põhjust põhjalikult uuritaks. Kui vaadata kõiki tõendeid, sealhulgas lahkamisraportit, fotosid tema surnukehast ja justiitsministeeriumi jaburat aruannet, mis on täis ebatäpsusi, ei saaks kuidagi järeldada, et tegemist oli enesetapuga. Millel see põhineb?» kommenteeris Mark Epstein The Guardianile.