KARM REIS ⟩ «50 halli varjundit» staar sattus Portugalis putukate pärast haiglasse

Briti näitleja Jamie Dornani puhkusreis Portugalis võttis möödunud aastal ootamatu pöörde, kui tema ja ta sõber sattusid südamerabanduse sümptomitega haiglasse, vahendab Page Six. Ehmatav olukord tuli avalikuks BBC taskuhäälingus «The Good, the Bad and the Unexpected», kus Dornaniga reisil olnud sõber Gordon Smart sellest rääkis.