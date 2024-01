EMA KINGADES ⟩ Piret Krumm mängib muusikalis rolli, mida tema ema kehastas 40 aastat tagasi: esimest korda sõitsime koos tööintervjuule

«See oli selles mõttes väga põnev, et Estonia teater üldse avas uksed ka väljastpoolt tulijatele,» ütles Krumm. Viimane kirjeldas, et casting'ul oli kolm vooru: laulmine, näitlemine ja tantsimine. «Sellisel kujul see käis ja kujutage ette, elus esimest korda sõitsin koos emaga tööintervjuule,» sõnas ta naerdes.

Saatejuhi küsimusele, kas tõepoolest pidi casting'u läbima ka Katrin Karismaa, vastas viimane, et absoluutselt. «Mina ei mõte nii. Ma mõtlen nii, et kui tuleb lavastaja väljastpoolt Eestit, kes mind ei tunne ega tea, mis ma olen teinud või praegu teen, siis see on täiesti normaalne,» selgitas ta.