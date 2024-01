VIDEO ⟩ «Tal ikka väga vedas!» Veoautojuht hindas liikluses oma võimeid üle ning paiskus kraavi

«Veoautojuht ei valinud tee- ja ilmastikuoludele vastavat sõidukiirust, mistõttu kaotas sõiduki üle kontrolli ning sõitis teelt välja,» kirjutatakse postitses. «On suur õnn, et sel hetkel ei olnud maanteel liikumas teisi sõidukeid, sest vastasel juhul oleks liiklusõnnetus võinud olla palju traagilisem.»

«Sellel sepal küll joppas, et keegi ette ei jäänud,» leiab üks kommentaariumis. «Tal ikka väga vedas,» lisab teinegi.

«Siinkohal tuletame veelkord meelde, et talviste ilmastikuoludega võivad teeolud olla väga ettearvamatud ja seetõttu tuleb valida vastav sõidukiirus ning arvestada sellega, et pidurdusteekond pikeneb. Samuti võib haarduvus teelõigul ühel hetkel olla väga hea, kuid mõningate meetrite pärast kaetud kiilasjääga, eriti tuulele avatud kohas. Varu autosõiduks rohkem aega – parem on jõuda kohale hiljem, ent ohutult,» paneb Jõhvi politseijaoskond kõigile südamele.