Tabasalu hooldekodu töötaja eakatevastasest seksuaalkuriteost: seda kõike leiti seintelt ja voodiraamidelt

Väidetavalt langesid Tabasalus asuvas Pihlakodus eakad naised jõhkra seksuaalkurjategija ohvriks. «Kui ma sain teada, et kellega ta neid tegusid toime pani, siis mõistsin, et ta valis teadlikult need kliendid, kes ei suuda enda eest seista,» rääkis Tabasalu Pihlakodu töötaja Kaire (nimi muudetud) värskes «Kuuuurija» saates.