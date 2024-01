ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: appi-appi, riigikogulasel on kleit valmis, aga president ei lase peole!

Aga kleit on ju juba valmis!

Kõige kurvemaks nooreks osutus üks Ester Karuse , murelik kõurik, kes on kasvanud keskerakondlasest sotsiks, mis näitab arenguvõimet. Arenguvõimeline Karuse andis teada, et niimoodi pole ilus teha, et president talle ei helista, aga tema tellis juba kleidi ära.

"Ma tõesti küsin, et kas riigikogu liikmed on need, kelle pealt peab kokku hoidma?" niuksus Karuse. "Küsin, et kuidas siis varem on mahtunud saali? Mulle tundub, et need on lihtsalt vabandused," jätkas ta.