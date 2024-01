Mitmemeetrine sulalumehunnik takistas tööle minekut: vahest on kenasti käinud, vahest ootad päevi

Tartu maakonnas Rõhu külas elav Inna sai esimesel õpetajate streigipäeval kodust liikuma alles kell 9.35, sest lume tõttu ei pääsenud ta oma kodust välja. Rõhu asub Tartust 14,5 kilomeetri kaugusel. «Tööle hakkan sõitma kl 7.00 ja avan rühma 7.30. Olen lasteaiaõpetaja. Esmaspäeval oli küll streigipäev, aga on varemgi probleeme olnud. Auto on tulnud jätta eemale kõrvalmaanteele, et hommikul tööle saaks, sest taluni viiv tee on kinni,» räägib Inna Elu24-le.